POL-BO: Unfall in Hamme: Fußgängerin (25) mit Hund wird verletzt

Witten (ots) - Aufsehenerregender Unfall am Freitag, 17. November, in Witten: Ein Autofahrer (42, aus Witten) ist von der Straße abgekommen und auf dem Dach gelandet. Er zog sich zum Glück nur leichte Verletzungen zu. Gegen 7 Uhr morgens war der Wittener nach aktuellem Stand auf der Kämpenstraße in Richtung Herbede unterwegs. In Höhe der Einmündung Rüsbergstraße kam sein Wagen aus noch ungeklärter Ursache von der ...

