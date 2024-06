POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Unterfranken vom 28.06.2024

Heilbronn (ots) - Walldürn: Moped-Fahrer gestürzt - Zeugen gesucht Wie genau es zu dem Sturz eines Moped-Fahrers am Donnerstagabend in Walldürn kam ist nicht sicher, weshalb das Polizeirevier Buchen Zeugen sucht. Die 80 Jahre alte Fahrerin eines VW T-Roc war gegen 18.45 Uhr auf der Hornbacher Straße in Richtung ...

