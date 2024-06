Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.06.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Weiterhin Zeugen nach Angriff auf CDU-Mitglied gesucht

Nach dem tätlichen Angriff auf ein CDU Mitglied am Sonntag, dem 16.06.2024, gegen 2 Uhr, am Bad Rappenauer Bahnhof werden weiterhin Zeugen gesucht, die Angaben zum Tatverdächitgen machen können. Dieser soll bereits zuvor auf dem Stadtfest negativ aufgefallen sein. Nach bisherigen Erkenntnisse haben zwei Männer den Täter von weiteren Schlägen abgehalten. Zudem soll sich das Opfer unmittelbar vor der Tat mit zwei Personen unterhalten haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 1044444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- Circa 30 Jahre alt - 1,80 Meter groß - Athletische Figur - blonde, seitlich kurze, oben etwas längere Haare - Siebentagesbart - Brille - Weiße, knielange Short, kurzes, bis zum Bauchnabel aufgeknöpfte Hemd - Großes Tattoo im Brustbereich

Bad Friedrichshall: Baucontainer aufgebrochen - Zeugen gesucht

Nachdem in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Baucontainer in Bad Friedrichshall-Kochendorf aufgebrochen wurde, sucht die Polizei Zeugen. Die bislang unbekannten Täter entwendeten hieraus Werkzeuge und transportierten diese vermutlich mit einem größeren Fahrzeug oder einem Anhänger ab. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bad Friedrichshall unter der Telefonnummer 07136 98030 entgegen.

Heilbronn: Einbruch in Santitätshaus - Zeugen gesucht

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Santitätshaus in Heilbronn. Nach bsiherigen Erkenntnissen wurde aus dem Gebäude in der Stuttgarter Straße zwar nichts entwendet, es entstand jedoch hoher Sachschaden. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat und/oder Angaben zum Täter machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell