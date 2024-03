Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Berauscht auf gestohlenem E-Scooter und per Haftbefehl gesucht

Darmstadt (ots)

Am Dienstag (05.03.) stoppte eine Streife der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen in der Eschollbrücker Straße einen E-Scooter-Fahrer, weil am Scooter ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Der 25-jährige Fahrer wurde per Haftbefehl gesucht und ein Drogentest reagierte positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Im Rahmen der Festnahme und anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel bei ihm. Weiterhin war der E-Scooter, mit dem der Mann unterwegs war, nach schwerem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben.

Der 25-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der E-Scooter und das Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Der Haftbefehl wurde durch Zahlung der darin geforderten Geldstrafe von knapp 1900 Euro außer Vollzug gesetzt.

Der Scooter-Fahrer muss sich nun wegen Verdacht des schweren Diebstahls bzw. der Hehlerei, Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel, Erwerb und Besitz von Betäubungsmitteln und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

