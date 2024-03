Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 26-jähriger Mann angegriffen

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Nachdem ein 26-jähriger Mann am Sonntag (03.03.) von einem bislang unbekannten Täter auf der Straße angegriffen und verletzt wurde, suchen die Ermittler des Kommissariats 43 in Darmstadt nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge soll der 26-Jährige gegen 23:30 Uhr in der Karlstraße Ecke Hügelstraße angegriffen worden sein. Der Unbekannte schlug hierbei unter anderem mit einer Glasflasche auf den jungen Mann ein. Der Angreifer schubste ihn zu Boden und ergriff anschließend die Flucht. Hierbei erlitt der 26-Jährige aktuellen Kenntnissen zufolge leichte Verletztungen. Er konnte den Angreifer beschreiben. Dieser soll circa 30 Jahre alt, ungefähr 1,75 Meter groß und von schlanker Statur gewesen sein. Seine Haare sollen kurz und schwarz gewesen sein, er habe leichte Bartbehaarung am Kinn gehabt und wenig Zähne im Mund.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Angreifer geben können, werden gebeten, Kontakt mit den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell