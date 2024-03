Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Schwerer VU zwischen Pkw und Fußgänger in Birkenau

Birkenau (ots)

Am Donnerstag, 07.03., gegen 03:45 Uhr, kam es auf der L3408 zwischen der B38 und dem Ortsteil Reisen zu einem Zusammenstoß zwischen einem aus Richtung B38 in Richtung Reisen fahrenden Pkw eines 38jährigen Fahrzeugführers und einem die Fahrbahn überquerenden 45jährigen Fußgänger. Der Fußgänger wurde lebensgefährlich verletzt und schwebt derzeit noch in Lebensgefahr. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Strecke musste während der Rettungsmaßnahmen vollgesperrt werden. Vor Ort waren Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Straßenmeisterei eingebunden. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell