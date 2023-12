Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.12.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Hardheim: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verschaffte sich am Donnerstagnachmittag unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Hardheim. Zwischen 14.45 Uhr und 18.15 Uhr gelangte der Täter oder die Täterin durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters ins Innere des Gebäudes in der Straße "Am Triebweg" und durchwühlte sämtliche Schränke im Erd- und Obergeschoss. Da die Person wahrscheinlich durch die Heimkehr der Bewohner gestört wurde, flüchtete sie ohne Beute durch ein Fenster. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 9040 an das Polizeirevier Buchen zu wenden.

