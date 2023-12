Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.12.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Donnerstagvormittag in Wertheim. Der Besitzer eines Opel Corsas hatte diesen gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Bismarckstraße abgestellt. Als er gegen 11.40 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Sowohl die Fahrertüre als auch die hintere linke Türe wiesen tiefe Kratzer im Lack auf. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09342 91890 an das Polizeirevier Wertheim.

