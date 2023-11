Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2311056

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Wülfrath ---

Am Donnerstag, 16. November 2023, kam es zu einem Einbruch in ein Reihenhaus an der Straße "Ellenbeek" auf Höhe der Hausnummer 30 in Wülfrath. Unbekannte Tatverdächtige verschafften sich zwischen 15 und 23 Uhr Zutritt zu dem Haus, indem sie vermutlich ein Fenster aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 / 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Im Zeitraum von Mittwochabend, 15. November 2023, bis Donnerstagmorgen, 16. November 2023, kam es zu einem Einbruch in eine Firma an der Sandstraße in Ratingen. Unbekannte Tatverdächtige verschafften sich zwischen 17 Uhr am Mittwoch und 6 Uhr am Donnerstag durch ein eingeschlagenes Fenster Zutritt zu dem Bürogebäude. Anschließend durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Am Donnerstag, 16. November 2023, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Homberger Straße in Ratingen auf Höhe der Hausnummer 55. Unbekannte Tatverdächtige verschafften sich zwischen 8:40 und 11:50 Uhr Zutritt zu der Dachgeschosswohnung, indem sie vermutlich die Eingangstür aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

Im Zeitraum von Mittwochabend, 15. November 2023, bis Donnerstagmorgen, 16. November 2023, kam es zu einem Einbruch in eine Vereinsgeschäftsstelle an der Celsiusstraße in Erkrath. Unbekannte Tatverdächtige verschafften sich zwischen 18:30 Uhr am Mittwoch und 9:15 Uhr am Donnerstag Zutritt zu dem Gebäude auf dem Vereinsgelände, indem sie vermutlich die Eingangstür aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

Am Donnerstag, 16. November 2023, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Prälat-Marschall-Straße in Haan auf Höhe das Hausnummer 30. Zwischen 17 und 19 Uhr verschafften sich unbekannte Tatverdächtige über den Balkon Zutritt zu dem Haus, ehe sie anschließend die Wohnräume nach Wertgegenständen durchsuchten. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

