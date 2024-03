BPOL NRW: Nach Fahrgelddelikt - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Bochum (ots) - In der Nacht zu Freitag (22. März) erschien ein Mann in der Wache der Bundespolizei am Bochumer Hauptbahnhof und bat um Hilfe. Kurze Zeit später stellte sich heraus, dass dieser Betäubungsmittel mit sich führte und nach ihm gefahndet wurde. Bundespolizisten nahmen den Gesuchten schließlich fest. Gegen 2:50 Uhr erschien ein 20-Jähriger in der ...

mehr