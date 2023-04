POL-PDNR: Sachbeschädigung an Pkw

Fluterschen (ots) - Am Samstag, den 15.04.2023, gegen 19:30 Uhr ereignete sich in der Gemarkung Fluterschen ein Verkehrsunfall wobei sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhr der Fahrer eines Pkw Toyota die Kreisstraße 31 von Neitzert kommend in Fahrtrichtung Fluterschen. Ein bis dato noch nicht ermittelter Pkw-Fahrer befuhr die Kreisstraße31 in ...

