Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Bei Einbruch in Fahrzeug nichts entwendet

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld, Binsenweg;

Tatzeit: zwischen 12.05.2024, 18.00 Uhr, und 13.05.2024, 10.00 Uhr;

In einen Firmenwagen eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Montag in Raesfeld. Das Fahrzeug hatte zum Zeitpunkt der Tat am Binsenweg gestanden. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter nichts aus dem Inneren gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell