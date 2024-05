POL-BOR: Bocholt - Einbrecher schlagen Scheibe ein

Legden (ots) - Tatort: Legden, Fliegenmarkt; Tatzeit: 14.05.2024, gegen 02.10 Uhr; Gewaltsam in einen Verbrauchermarkt eingedrungen sind Unbekannte in Legden. Die Täter verschafften sich unerlaubt über den Nebeneingang Zutritt zu dem Gebäude am Fliegenmarkt. Was und wie viel sie entwendet haben, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. ...

mehr