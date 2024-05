Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Unfallbeteiligter Radfahrer gesucht

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Butenwall;

Unfallzeit: 13.05.2024, 13.45 Uhr;

Zu einer Kollision von Auto und Fahrrad kam es am Montagnachmittag in Vreden. Ein 43-jähriger Mann aus Vreden befuhr mit seinem Pkw den Butenwall in Fahrtrichtung Twicklerstraße. Zeitgleich war ein Unbekannter mit seinem Fahrrad auf dem querenden Radweg in Fahrtrichtung Vredener Innenstadt unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Polizei sucht den flüchtigen Radfahrer und Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell