POL-BOR: Bocholt - Pedelec und Auto kollidieren

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Iltisstraße/Bottostraße; Tatzeit: 12.05.2024, zwischen 00.00 Uhr und 15.30 Uhr; Unbekannte haben am Sonntag in Gronau zwei geparkte Autos mutwillig beschädigt. Einer der beiden Tatorte liegt an der Iltisstraße, der andere an der Bottostraße. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) D. ...

