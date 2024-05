Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Paletten in Brand gesetzt

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Brookstraße;

Tatzeit: 12.05.2024, zwischen 00.30 Uhr und 00.45 Uhr;

Gezündelt haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Gronau. Die Täter steckten nach ersten Erkenntnissen mehrere Holzpaletten in Brand, die auf einem Grundstück an der Brookstraße lagerten. Die Flammen zogen auch ein Fahrrad in Mitleidenschaft, das dort stand. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei: Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell