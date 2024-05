Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bei Einbruch Geldbörse gestohlen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Kaiser-Wilhelm-Straße;

Tatzeit: 12.05.2024, 05.45 Uhr;

Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus gekommen ist es am frühen Sonntagmorgen in Bocholt. Das Geschehen spielte sich gegen 05.45 Uhr an der Kaiser-Wilhelm-Straße ab. Nach ersten Erkenntnissen ließen die Unbekannten ein Portemonnaie mitgehen, das sie in den Räumlichkeiten vorfanden. Es liegt folgende Beschreibung von zwei tatverdächtigen Personen vor: Einer der beiden Männer war circa 45 bis 55 Jahre alt, trug einen grauen Bart und hatte lange, graue, zu einem Zopf gebundene haare; er trug eine Sportjacke, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe; der andere war circa 30 bis 35 Jahre alt, hatte dunkle Haare und einen ebensolchen Bart; er war bekleidet mit einer grauen Kapuzenjacke, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen. Die Tatverdächtigen waren mit Damen-Pedelecs unterwegs. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell