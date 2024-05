Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Traktor kollidiert mit Pedelec

Raesfeld (ots)

Unfallort: Raesfeld, Vennekenweg;

Unfallzeit: 10.05.202, gegen 12.30 Uhr;

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Raesfeld. Sie befuhr am Freitagmittag mit ihrem Pedelec die Straße Vennekenweg in Fahrtrichtung Deepschlatt. Zeitgleich war ein 43-jähriger Mann aus Raesfeld mit seinem Traktor in entgegengesetzte Fahrtrichtung auf dem Vennekenweg unterwegs. In einem Kurvenbereich kam es zum Zusammenstoß, infolgedessen die 64-jährige Raesfelderin stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. (ao)

