Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Vier Unbekannte greifen 17-Jährigen im Styrumer Bahnhof an - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45476 MH-Styrum:

Am 6. Dezember gegen 17:15 Uhr wurde ein 17-Jähriger im Styrumer Bahnhof von einer Gruppe junger Männer angegriffen. Während der Mülheimer am Gleis 3 auf den Zug wartete, liefen vier junge Männer auf ihn zu, bauten sich vor ihm auf und pöbelten ihn an. Einer schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Als der 17-Jährige versuchte, sich zu wehren, schlugen und traten die weiteren drei Unbekannten ebenfalls auf ihn ein. Beim Versuch, den Jugendlichen auf die Bahngleise zu werfen, kam ein unbeteiligter Zeuge zu Hilfe. Daraufhin flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung. Der 17-jährige Mülheimer wurde leicht verletzt.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Angaben zu den beteiligten jungen Männern machen können. Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell