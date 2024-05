Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Starke Rauchentwicklung durch Dachstuhlbrand in Rhede

Rhede (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Dachstuhl in Rhede an der Münchener Straße in Brand. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern an. Aufgrund der starken Rauchentwicklung werden Anwohner im unmittelbaren Umkreis gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten, um ein Eindringen des Rauches zu verhindern. Verkehrsteilnehmer werden vor Sichtbehinderung durch Rauchschwaden gewarnt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell