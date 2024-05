Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbruch in Baumarkt

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Ottensteiner Straße;

Tatzeit: zwischen 09.05.2024, 18.15 Uhr, und 10.05.2024, 07.30 Uhr;

Gewaltsam Zugang in einen Baumarkt verschafft haben sich Unbekannte zwischen Donnerstag, 18.15 Uhr, und Freitag, 07.30 Uhr, in Vreden. Die Täter hatten zuvor einen Metallzaun überstiegen. Im Gebäude an der Ottensteiner Straße durchwühlten sie Büros sowie den Verkaufsraum. Ob die Diebe Beute machten und ob sie einen Tresor öffnen konnten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell