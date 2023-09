Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Täter wird bei versuchtem Einbruch beobachtet und flüchtet

Odenthal (ots)

Am Dienstagabend (26.09.) meldete sich der Bewohner eines Einfamilienhauses in Odenthal-Blecher bei der Polizei, nachdem er eine verdächtige männliche Person mit Sturmhaube an seiner Haustür in der Bergstraße ausgemacht hatte.

Die Polizei leitete bei Eintreffen sofort eine Fahndung nach dem Mann ein, die jedoch erfolglos verlief. Der Geschädigte gab an, dass gegen 20:40 Uhr jemand heftig den Türklopfer betätigt hatte. Daraufhin öffnete er die Haustür und sah einen mit Sturmhaube bekleideten Mann, der versuchte sich hinter dem Zaun zu verstecken. Als er den Unbekannten ansprach, flüchtete dieser zu Fuß in Richtung Glöbusch.

An der Haustür des Geschädigten konnte eine deutliche Hebelmarke festgestellt werden. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und veranlasste eine Spurensicherung.

Der unbekannte Täter konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 170 cm groß, war mit einer schwarzen Sturmhaube, einem schwarzen Kapuzenpullover mit weißem Emblem auf der Brust, einer schwarzen Hose und schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle bekleidet.

Die Kriminalpolizei sucht jetzt nach Zeugen, die etwas Auffälliges im Umfeld des Tatortes bemerkt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell