Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Parfümerie

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (27.09.) wurde die Polizei gegen 04:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Parfümerie auf der Schloßstraße im Stadtteil Bensberg gerufen.

Vor Ort gab ein Zeuge gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten an, er habe den unbekannten Täter gegen 03:50 Uhr dabei beobachten können, wie er aus dem Geschäft in Richtung Steinstraße flüchtete. Zuvor drang er durch gewaltsames Öffnen der Ladentür in die Parfümerie ein und entwendete eine bislang unbekannte Menge an Parfümflaschen.

Der Täter war laut Angaben des Zeugen etwa 20-30 Jahre alt, ungefähr 1,80 m groß und hatte eine sportliche Statur. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkle Hose sowie einen dunklen Pullover mit einer Kapuze, welche er über dem Kopf trug. Sein Gesicht war mit einem Tuch bedeckt. Zudem hatte der Täter eine Sporttasche bei sich. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg.

Aufgrund der noch bevorstehenden Spurensicherung konnten vor Ort noch keine genauen Angaben zum Diebesgut und dessen Wert getätigt werden. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise weitere Angaben zu dem flüchtigen Täter geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell