POL-BOR: Borken - Böller gezündet und mit Schreckschusswaffe geschossen

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Blücherstraße; Tatzeit: zwischen 04.05.2024, 12.00 Uhr, und 09.05.2024, 11:00 Uhr; In ein derzeit unbewohntes Haus an der Blücherstraße drangen zwischen Samstag (04.05) und Donnerstag (09.05.) noch unbekannte Täter ein. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr) Kontakt für ...

