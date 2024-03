Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchdiebstahl in Wohnhaus/Zeugenaufruf

Wilgartswiesen (ots)

Am Samstag, 23.03.2024 in der Zeit von 05.30 Uhr bis 18.00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter während der Abwesenheit der Hauseigentümer Zugang in ein Einfamilienhaus in der Austraße in Wilgartswiesen und entwendeten dort Bargeld im unteren dreistelligen Eurobereich. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

