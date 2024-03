POL-PDPS: Diebstahl einer Grabfigur

Pirmasens (ots) - Am Samstag, 23.03.2024 gegen 19:30 Uhr hat in der Horebstraße bei Haus Nr. 19 in Pirmasens ein weißer Kleinwagen, Hyundai i10 beim Vorbeifahren einen am linken Fahrbahnrand geparkten, grauen VW Golf gestreift. Dabei wurde die geöffnete, rechte Tür des Golfs beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr weiter in Richtung Ottostraße ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An der Unfallstelle ...

mehr