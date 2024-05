POL-BOR: Vreden - Gespannfahrerin biegt ab - Kollision mit Überholendem

Gescher (ots) - Unfallort: Gescher, Kreisstraße 46; Unfallzeit: 09.05.2024, 15.20 Uhr; Schwere Verletzungen zugezogen hat sich eine Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Gescher. Die 21-Jährige war gegen 15.20 Uhr auf der Kreisstraße 46 aus Richtung Gescher kommend in Richtung Coesfeld unterwegs, als sie in einer Linkskurve nach rechts von der ...

