Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Motorradfahrerin kommt von Straße ab

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Kreisstraße 46;

Unfallzeit: 09.05.2024, 15.20 Uhr;

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich eine Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Gescher. Die 21-Jährige war gegen 15.20 Uhr auf der Kreisstraße 46 aus Richtung Gescher kommend in Richtung Coesfeld unterwegs, als sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Velenerin in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung. (db)

