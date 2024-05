Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Bargeld bei Einbruch erbeutet

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Boschstraße;

Tatzeit: zwischen 08.05.2024, 19.00 Uhr, und 09.05.2024, 09.00 Uhr;

Einen Tresor gewaltsam geöffnet haben Unbekannte bei einem Einbruch in Gescher. Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher Bargeld im fünfstelligen Eurobereich. Zuvor hatten sich die Eindringlinge zwischen Mittwoch, 19.00 Uhr, und Donnerstag, 09.00 Uhr, durch ein Fenster Zugang in das Gebäude an der Boschstraße verschafft, indem sie den Rahmen aufbrachen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

