Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Zaun in Brand gesetzt - Nachbarn löschen

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Kronenweg;

Tatzeit: 09.05.2024, 09.10 Uhr;

Einen Zaun versucht in Brand zu setzten hat ein zunächst Unbekannter in Ahaus am Donnerstag. Nachbarn war der Mann gegen 09.10 Uhr aufgefallen, wie er an der Einfriedung eines Grundstückes zündelte. Die Zeugen konnten die Flammen löschen. Im Rahmen der Fahndung konnten alarmierte Polizisten den mutmaßlichen Täter unweit des Einsatzortes antreffen. Es folgte die Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell