Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Stenern - Sachschaden an Haltestelle angerichtet

Bocholt-Stenern (ots)

Tatort: Bocholt-Stenern, Rudolf-Virchow-Straße;

Tatzeit: 07.05.2024, 16.20 Uhr;

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte am Dienstag in Bocholt-Stenern eine Bushaltestelle. Nach ersten Erkenntnissen haben zwei Jungen gegen 16.25 Uhr mit einer Softair-Waffe auf die Glasscheibe des Unterstands an der Rudolf-Virchow-Straße geschossen, zuvor auf Getränkedosen. Die beiden Kinder waren etwa elf bis zwölf Jahre alt und trugen Kappen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell