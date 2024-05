Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mit Öl Hausfassade beschädigt

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Grüner Weg;

Tatzeit: 06.05.2024, 01.00 Uhr;

Mit mutmaßlich einem Öl-/Dieselgemisch eine Auswand beschmiert und dadurch beschädigt haben in der Nacht zum Montag gegen 01.00 Uhr Unbekannte in Gronau. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachten die Täter die Flüssigkeit in mehreren Gläsern mit, die sie gegen das Gebäude am Grünen Weg warfen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

