Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Fahrzeugkontrolle

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Am Röringkamp;

Tatzeit: 06.05.2024, 16.40 Uhr;

Mehrere Strafanzeigen haben Einsatzkräfte nach einem Einsatz in Vreden schreiben müssen, alle gegen einen Beschuldigten. Auf der Straße Am Röringkamp hatte ein Polizist einen 18-Jährigen in seiner Freizeit erkannt und angehalten. Dem Beamten war bekannt, dass der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Er alarmierte seine Kollegen. Die Kontrolle brachte so einiges zu Tage: Der Vredener saß am Steuer eines Wagens, an dem die Kennzeichen nicht mit den Zulassungsdaten übereinstimmten. Die Nummernschilder habe er entwendet, gab der Mann an. Als Nachweis des Eigentums für den Wagen legte der 18-Jährige einen Kaufvertrag vor. Mutmaßlich ist dieses Dokument gefälscht. Den Verdacht auf Drogenkonsum bei dem Fahrer bestätigte ein Drogentest. Dieser schlug auf den Cannabiswirkstoff THC an. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Konsum berauschender Mittel exakt nachweisen zu können. Im Wagen lagen zudem weitere gerade entwendete Kfz-Kennzeichen. Auch wird geprüft, ob der Vredener für einen Tankbetrug verantwortlich ist. (db)

