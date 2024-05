POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Kind fährt nach Unfall weiter

Ahaus-Ottenstein (ots) - Unfallort: Ahaus-Ottenstein, Hörsteloe; Unfallzeit: 06.05.2024, 11.35 Uhr; Mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste am Montag ein Rennradfahrer. Der 76 Jahre alte Mann aus Oost Gelre (NL) war gegen 11.35 Uhr auf einem Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Hörsteloe in Ahaus-Ottenstein unterwegs, als ihn ein von links kommender Kastenwagen erfasste. Dessen Fahrer, ein ...

mehr