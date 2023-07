Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Delbrück, Kaunitzer Straße (ots)

(hajs) Am Nachmittag gegen 14:00 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall am Ortsrand Delbrücks. Dort war eine 37-Jährige aus Verl mit ihrem Renault Twingo auf der Kaunitzer Straße in Richtung Hövelhofer Straße unterwegs und bog nach links in die Straße Am Zollbrett ab. Dabei übersah sie aber einen 46-Jährigen aus Herford, der ihr mit seinem Motorrad auf der Kaunitzer Straße entgegenkam. Durch die Kollision zog sich der Motorradfahrer so schwere Kopfverletzungen zu, dass dieser mit einem angeforderten Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Bielefeld geflogen werden musste. Eine Lebensgefahr für den Herforder bestand nach Angaben des eingesetzten Notarztes zum Glück nicht. Die Kaunitzer Straße wurde im Bereich der Unfallstelle für etwas mehr als 2 Stunden für den übrigen Verkehr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell