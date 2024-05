Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autobahn nach Unfall weiterhin gesperrt

Zarrentin / Stolpe (ots)

Nach dem schweren Autounfall am Montagmorgen mit 7 verletzten Personen bleibt die BAB 24 zwischen Zarrentin und Wittenburg in Fahrtrichtung Berlin weiterhin gesperrt. Weiteren Informationen zufolge hat sich die Anzahl der Schwerverletzten auf drei erhöht. Einer der Betroffenen wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus geflogen. Die 6 anderen Verletzten kamen in Krankenhäuser nach Hagenow und Lübeck. Ein technischer Sachverständiger wird an der Unfallstelle erwartet, der die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache unterstützen soll.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell