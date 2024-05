Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: 7 Verletzte bei Autounfall auf der BAB 24 (Erstmeldung)

Zarrentin / Stolpe (ots)

Bei einem Autounfall auf der BAB 24 bei Zarrentin sind am Montagmorgen 7 Insassen eines PKW verletzt worden, einer davon schwer. Nach ersten Erkenntnissen war ein Van gegen 07:00 Uhr aus noch ungeklärter Ursache nahe der Anschlussstelle Zarrentin ins Schleudern geraten und dann auf der Fahrbahn umgekippt. Mehrere Rettungskräfte befinden sich derzeit im Einsatz. Ein Rettungshubschrauber wird in Kürze an der Unfallstelle erwartet. Wegen des Unfalls sind derzeit beide Fahrspuren in Fahrtrichtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Zarrentin und Wittenburg gesperrt.

