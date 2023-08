LPI-G: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Altenburg (ots) - Altenburg. Am Montag (14.08.2023) erstattete eine 46-Jährige Anzeige gegen einen unbekannten Mann bei der Altenburger Polizei. Sie hielt sich am 12.08.2023 gegen 19:50 Uhr in einem Supermarkt in der Kauerndorfer Allee auf. Währenddessen wollte der Unbekannte den Laden verlassen, wobei sich in seinem Rucksack mehrere unbezahlte Waren befanden. Als ...

