Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Mehrere Verletzte bei zwei Verkehrsunfällen

Schöppingen (ots)

Unfallort: Schöppingen, Kreisstraße 37 und Landesstraße 570;

Unfallzeit: 08.05.2024, 18.20 Uhr, und 09.05.2024, 12.50 Uhr;

Zwei Leichtverletzte und zwei stark beschädigte Autos, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend in Schöppingen. Gegen 18.20 Uhr wollte eine 37 Jahre alte Legdenerin mit ihrem Wagen von einem Wirtschaftsweg kommend die Kreisstraße 37 in der Bauerschaft Heven queren. Mit im Fahrzeug drei Kinder im Alter von zwei bis sieben Jahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto eines 22-Jährigen, in dessen Folge es sich überschlug. Der Schöppinger konnte sich selbstständig aus dem auf dem Dach liegen gebliebenen Wagen befreien. Er hatte die Kreisstraße in Richtung Schöppingen befahren. Der Rettungsdienst brachte die Legdenerin sowie den Schöppinger in Krankenhäuser. Die Kinder blieben entgegen der ersten Einschätzung am Unfallort unverletzt. Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme blieb die Kreisstraße bis gegen 20.30 Uhr gesperrt.

Zu einem weiteren folgenschweren Verkehrsunfall in Schöppingen kam es am Donnerstag gegen 12.50 Uhr. Mit einem Helikopter brachte der Rettungsdienst einen 24-Jährigen in ein Krankenhaus nach Münster. Der Rosendahler hatte mit seinem Motorrad die Landesstraße 570 aus Richtung Laer kommend in Richtung Schöppingen befahren. Als er in der Bauerschaft Haverbeck einen vor ihm fahrenden Traktor überholen wollte, bog dessen Fahrer, ein 21 Jahre alter Horstmarer, nach links in einen Wirtschaftsweg ab. Die Fahrzeuge kollidierten und der Zweiradfahrer stürzte. Die Sperrung der Unfallstelle konnte gegen 15.30 Uhr aufgehoben werden. (db)

