Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Reliquienbehälter entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Kirchplatz Sankt Josef;

Tatzeit: 11.05.2024, zwischen 10.30 Uhr und 17.00 Uhr;

Aus einer Kirche in Bocholt haben Unbekannte ein Kupferkästchen mit einer Reliquie gestohlen. Dazu kam es am Samstag zwischen 10.30 Uhr und 17.00 Uhr in einem Gotteshaus am Kirchplatz Sankt Josef. Das Kästchen befand sich hinter Glas gesichert im Altar. Um daran zu kommen, haben die Täter sich an der Verglasung zu schaffen gemacht. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell