POL-ROW: ++ 34-jähriger Quad-Fahrer bei Unfall schwer verletzt ++ 84-Jährige in der Fußgängerzone bestohlen ++ Einbrecher stehlen Werkzeuge ++ Drei Tageswohnungseinbrüche ++

34-jähriger Quad-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Horstedt. Schwere Verletzungen hat sich am Donnerstagabend der 34 Jahre alte Fahrer eines Quads zugezogen. Der Mann war gegen 18.30 Uhr mit dem vierrädrigen Hybrid aus Motorrad und Auto auf der Nartumer Straße in Richtung Horstedt unterwegs, als das Fahrzeug von der Fahrbahn abkam. Der 34-Jährige wurde über eine Leitplanke geschleudert. Dabei zog er sich schwere Fußverletzungen zu. Der verletzte Mann kam im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum. Da der Verdacht bestand, dass der Quad-Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand, wurde ihm eine Blutprobe abgenommen.

84-Jährige in der Fußgängerzone bestohlen

Rotenburg. Eine 84 Jahre alte Rotenburgerin ist am Donnerstagvormittag in der Fußgängerzone von unbekannten Taschendieben bestohlen worden. Die Seniorin war gegen 11 Uhr mit ihrem Rollator zwischen dem REWE-Markt und Woolworth unterwegs. Unbemerkt gelang es den Tätern ihr Portemonnaie mit Bargeld, Bankkarte und Dokumenten aus der Handtasche, die am Rollator hing, an sich zu bringen.

Einbrecher stehlen Werkzeuge

Hemsbünde. In der Nacht zum Donnerstag sind unbekannte Täter in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus an der Straße "Am Bohn-Hof" direkt an der Bundesstraße 71 eingedrungen. Mit einem Pflasterstein warfen sie eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so den Zutritt zum Gebäude. Sie durchsuchten mehrere Räume und fanden dabei diverse Werkzeuge. Anschließend schlugen die Unbekannten im Hinterhof die Seitenscheibe eines Pkw ein. Auch aus diesem Fahrzeug nahmen sie Werkzeuge mit. Die Polizei spricht von einem Schaden von etwa eintausend Euro.

Drei Tageswohnungseinbrüche

Heeslingen/Bremervörde/Hipstedt. Im Verlauf des Donnerstages ist es in Heeslingen, Bremervörde und Hipstedt zu drei Tageswohnungseinbrüchen gekommen. Die Polizei hält es für möglich, dass die Taten von denselben Tätern begangen wurden. Zwischen 8 Uhr und 14 Uhr hebelten sie in der Straße "In der Heide" in Heeslingen das Küchenfenster eines Wohnhauses auf. Beim Durchstöbern aller Räume fanden sie Bargeld und nahmen es mit. Zwischen 13.30 Uhr und 15.15 Uhr kam es in der Straße "Neuendamm" in Bremervörde zur nächsten Tat. Um in die Wohnung zu gelangen, hebelten sie auf der Rückseite eines Wohnhauses eine Kellertür auf. Bei der Suche nach Beute wurden sie hier vermutlich nicht fündig. Zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Hipstedt zu einem weiteren Einbruch. Dort warfen sie auf der Rückseite eines Wohnhauses die Fensterscheibe zum Wohnzimmer mit einem Ziegelstein ein. Auch hier fiel ihnen Bargeld in die Hände.

