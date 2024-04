Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Durchsuchungsaktion: 28-jähriger Drogendealer verhaftet ++

Rotenburg (ots)

Durchsuchungsaktion: 28-jähriger Drogendealer verhaftet

Scheeßel. Am Mittwoch hat die Rotenburger Polizei einen 28-jährigen Scheeßeler verhaftet. Dem Mann werden Drogenhandel und Erpressungsdelikte vorgeworfen. Mit einem großen Aufgebot durchsuchten die Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes am frühen Morgen vier Wohnungen in der Gemeinde Scheeßel und ein Objekt in Hemsbünde. Sie trafen den 28-Jährigen zu Hause an und vollstreckten einen Haftbefehl des Amtsgerichts Verden/Aller. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung und der anderen Objekte wurde Rauschgift in szenetypischen Verkaufseinheiten und mutmaßliches Dealgeld in vierstelliger Höhe gefunden und beschlagnahmt. Die noch laufenden Ermittlungen richten sich zudem gegen vier weitere Männer im Alter von 18, 18, 26 und 32 Jahren. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der 28-jährige Hauptbeschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell