POL-DN: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am heutigen Donnerstag (14.12.23) kam es an der Einmündung Große Rurstraße/ Bahnhofstraße in Jülich zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 78-Jährige schwer verletzt wurde. Ein Hubschrauber brachte sie ins Krankenhaus. Ein 22 Jahre alter Mann aus Würselen fuhr gegen 14:20 Uhr mit einem Kleintransporter auf der Großen Rurstraße in Richtung Neusser Straße. Als er nach rechts auf die Bahnhofstraße abbiegen wollte, übersah er eine 78-jährige Fußgängerin aus Jülich, die die Fußgängerampel der Bahnhofstraße in Richtung Neusser Straße bei Grünlicht überquerte. Es kam zum Zusammenstoß und die Frau wurde zu Fall gebracht. Ein Rettungshubschrauber brachte die schwerverletzte 78-Jährige in eine Klinik. Der 22-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme waren die Große Rurstraße und die Bahnhofstraße im Kreuzungsbereich gesperrt.

