Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Ergebnisse der Auftaktveranstaltung der themenorientierten Verkehrskontrollen im November

Nordwestmecklenburg (ots)

Im Rahmen der themenorientierten Verkehrskontrollen der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" führte die Polizeiinspektion Wismar am gestrigen Mittwoch eine groß angelegte Verkehrskontrolle durch.

Der gewerbliche Personen- und Güterverkehr sowie Geschwindigkeit standen im Mittelpunkt der Kontrollen. Während die Beamtinnen und Beamte aus den Autobahn- und Verkehrspolizeirevieren Metelsdorf, Stolpe und Dummerstorf zusammen mit dem Zoll und dem BAG auf dem Parkplatz Selliner See Süd der A20 in der Zeit von 09:00 Uhr und 14:00 Uhr 73 LKW-Fahrer kontrollierten und die Einhaltung der Bestimmungen des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs überprüften, kontrollierten weitere Kräfte der Polizeiinspektion Wismar unter anderem mit einem Videowagen an vier verschiedenen Kontrollstellen in Wismar, Jesendorf und Hohen Viecheln die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen von 198 Fahrzeugen.

Bei 29 LKW-Fahrern stellten die Einsatzkräfte Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten sowie die vorschriftsmäßige Beladung der Fahrzeuge fest. Außerdem wurden insgesamt 39 Verkehrsteilnehmer festgestellt, die zu schnell unterwegs waren. Bei einem Fahrzeugführer wurde zudem anhand entsprechender Vortests eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. In allen Fällen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Insgesamt waren 31 Polizeikräfte im Einsatz. Die Polizei wird im gesamten Monat November weitere Kontrollen durchführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell