Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Diebe stehlen Traktor ++ E-Bike gestohlen ++ Autofahrer unter Alkoholeinfluss ++

Rotenburg (ots)

Diebe stehlen Traktor

Sottrum. In der Nacht zum Montag haben zwei unbekannte Männer im Gewerbegebiet Sottrum West an der A1 vom Gelände einer Firma für Agrartechnik einen Traktor gestohlen. Gegen 2 Uhr früh verschafften sie sich zunächst den Zutritt zum Betriebshof und gingen dann vermutlich gezielt die grüne Zugmaschine des Herstellers Deutz-Fahr vom Typ 6125 C an. Nachdem die Täter den Traktor gestartet hatten, durchbrachen sie mit ihm ein Zaunelement und fuhren über eine Wiese auf die Marie-Curie-Straße. Die Polizei spricht von einem Schaden von etwa 80.000 Euro. Da die Zugmaschine abtransportiert worden sein dürfte, hofft die Polizei, dass das Aufladen beobachtet worden ist. Zeugen melden sich bitte unter Telefon 04264/83646-0 bei der Polizei in Sottrum.

E-Bike gestohlen

Zeven. Am Montagabend haben Unbekannte in der Straße Zum Neuen Land ein E-Bike gestohlen. Das graue Damen-Elektrofahrrad der Marke Gazelle vom Typ C8+ HMB stand, mit einem Rahmenbügelschloss und einer Kette gesichert, auf einem Grundstück neben der Garage eines Wohnhauses. Die Polizei geht von einem Schaden von etwa zweitausend Euro aus und hofft unter Telefon 04281/9592-0 auf Hinweise.

Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Zeven. Am Dienstagabend hat eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei die Alkoholfahrt eines 35-jährigen Autofahrers gestoppt. Der Mann war gegen 18.30 Uhr mit seinem Wagen in der Alten Poststraße unterwegs, als die Beamten auf ihn aufmerksam wurden. Bei der Kontrolle erkannten sie, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Der 35-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell