POL-ROW: ++ Aktion "sicher.mobil.leben" - Fernfahrerstammtisch informiert über Unfallursache "Ablenkung" ++

Sittensen/A1. Der Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg hat sich am Mittwoch an der länderübergreifenden Verkehrssicherheitskontrolle "sicher.mobil.leben" des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR) beteiligt. Unter dem Motto "Güterverkehr im Blick" informierte das Stammtisch-Team der Polizeiinspektionen Rotenburg und Harburg gemeinsam mit der Verkehrswacht Harburg Land e.V. auf einem Info-Stand auf dem Gelände der Rastanlage Ostetal an der A1 zum Thema "Unfallursache Ablenkung im Straßenverkehr". In erster Linie ging es um die häufig unterschätzte Gefahr durch Nutzung mobiler Endgeräte am Steuer eines Kraftfahrzeugs. Parallel dazu führte ein Kontrollteam auf der Autobahn eine Überwachung des fließenden Verkehrs durch. Mit einem zivilen Streifenwagen, an dem eine Action-Cam zur Dokumentation von Verkehrsverstößen abgebracht war, ertappte die Polizei elf Fahrerinnen und Fahrer, die während der Fahrt ihr Handy benutzten. Im Rahmen der Aktion klärten die Stammtisch-Moderatoren auch über die Vorschriften der Lenk,- und Ruhezeiten und andere Themen aus der Transportbranche auf.

