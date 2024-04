Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Auffahrunfall mit Verletzten ++ E-Scooterfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall - Polizei bittet um Hinweise ++ Autofahrer bei Wildunfall verletzt ++

Rotenburg (ots)

Auffahrunfall mit Verletzten

Godenstedt. Bei einem Auffahrunfall auf der Kreisstraße 143 zwischen Godenstedt und Rockstedt sind am Mittwochnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Ein 62-jähriger Autofahrer hatte gegen 16.30 Uhr mit seinem Citroen in Höhe der Einmündung in Richtung Eitzmühlen verkehrsbedingt halten müssen. Das erkannt die nachfolgende, 26-jährige Fahrerin eines Ford vermutlich zu spät und fuhr auf den Wagen des Vordermannes auf. Beide Unfallbeteiligte wurden mit leichten Verletzungen jeweils in einem Rettungswagen in die OsteMed Klinik nach Bremervörde gebracht. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf etwa 17.000 Euro.

E-Scooterfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall - Polizei bittet um Hinweise

Sittensen. Nach einer Unfallflucht, die sich am Mittwochnachmittag auf dem unbefestigten Verbindungsweg zwischen der Danziger Straße und der Straße "Im Ostetal" ereignet hat, bittet die Polizei um Hinweise zur Ermittlung eines flüchtigen Unfallbeteiligten. Gegen 16 Uhr ist ein 9-jähriger Radfahrer von dem noch unbekannten Fahrer eines E-Scooters angefahren und verletzt worden. Der Mann sei nach der Kollision zunächst weitergefahren, habe dann jedoch umgedreht, um den jungen Radler zu beschimpfen. Anschließend setzte er seinen Weg fort. Der Unfallverursacher wird als 20 bis 30 Jahre alter, mittelgroßer Mann beschrieben, der schwarz gekleidet gewesen sei. Er habe eine Brille getragen. Hinweise bitte unter Telefon 04282/59414-0.

Autofahrer bei Wildunfall verletzt

Groß Meckelsen. Bei einem Wildunfall auf der L 142 zwischen Groß Meckelsen und Sittensen ist am Mittwochabend ein 53-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Mann war gegen 22 Uhr mit seinem Mercedes auf der Landesstraße in Richtung Zeven unterwegs, als nach seinen Angaben zwei Rehe über die Fahrbahn liefen. Bei einem Ausweichmanöver kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte im Seitenraum gegen einen Baum. Der 53-jährige zog sich leichte Verletzungen zu. An seinem Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Auffahrunfall mit Folgen

Sittensen. Am Mittwochmittag ist ein 50-jähriger Autofahrer bei einem Auffahrunfall in der Scheeßeler Straße verletzt worden. Der Mann musste gegen 12.20 Uhr in Höhe der Brücke über die Oste mit seinem Ford Pick-Up verkehrsbedingt anhalten. Die nachfolgende 45-jährige Fahrerin eines VW Golf erkannte diese Situation vermutlich zu spät und fuhr auf das Fahrzeug vor ihr auf. Dabei zog sich der Fahrer des Ford leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beschreibt die Polizei als gering.

24-Jährige stürzt mit ihrem Fahrrad

Wilstedt. Leichte Verletzungen hat sich am Mittwochabend eine 24-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße zugezogen. Nach eigenen Angaben sei sie gegen 21.45 Uhr beim Abbremsen ihres Fahrrades ohne fremde Beteiligung zu Fall gekommen. Die junge Frau wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell