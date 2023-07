Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Oberzent-Schöllenbach: Unfallverursacher nach Unfall geflüchtet

Polizei sucht Zeugen

Oberzent (ots)

In der Nacht von Donnerstag (20.07.2023) auf Freitag (21.07.2023) parkte ein 29-Jähriger Odenwälder seinen roten Ford Mustang GT in der Oberen Siegfriedstraße in 64760 Oberzent. Als er am Vormittag zu seinem Auto zurückkam, musste er an der linken Fahrzeugseite und dem linken Außenspiegel einen frischen Unfallschaden feststellen. Ein anderer Verkehrsteilnehmer beschädigte den geparkten PKW des 29-Jährigen mutmaßlich beim Vorbeifahren und kam anschließend seinen Pflichten als Unfallverursacher nicht nach. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 1.000 EUR geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Erbach unter der Nummer 06062/953-0 in Verbindung zu setzten. Sachbearbeiter POK Illner

