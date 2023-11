Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Hauswände von Schulen beschmiert

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum vom 31.10.2023, 18:00 Uhr bis 01.11.2023, 13:00Uhr wurden mehrere Wände sowohl des Werner-Heisenberg-Gymnasiums als auch der Carl-Orff-Realschule in der Kanalstraße in Bad Dürkheim mit Graffiti besprüht. Bislang unbekannte Täter sprühten mehrere Schriftzüge mit teils beleidigenden Inhalten an die Wände und warfen Eier. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Falls weitere Anwohner auch Opfer dieser Sachbeschädigung geworden sind oder Hinweise auf den/die Täter vorliegen, dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

