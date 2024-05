Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Maschinen entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Hohenzollernstraße;

Tatzeit: zwischen 10.05.2024, 18.00 Uhr, und 13.05.2024, 06.30 Uhr;

Einbrecher haben in Bocholt am Wochenende aus einer Werkstatt mehrere Geräte gestohlen. Um in das Gebäude an der Hohenzollernstraße zu gelangen, machten sich die Täter an einem Garagentor zu schaffen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher unter anderem zwei Gehrungsmaschinen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell